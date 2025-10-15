Daniele Capezzone | Ecco altra gufata E c' è lo sbocco di veleno su Meloni | chi fa il gioco sporco

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Oltre ai vergognosi scontri di Udine dove sono rimasti feriti due giornalisti e un carabiniere, prosegue la rosicata sui giornaloni per la pace trumpiana a Gaza: "Amche oggi toni da gufi e spunta anche uno sbocco di veleno.". Qui di seguito la clip completa con la rassegna del direttore editoriale di Libero https:t.coOPqimAy9hZ — Daniele Capezzone (@Capezzone) October 15, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Daniele Capezzone: "Ecco, altra gufata. E c'è lo sbocco di veleno su Meloni": chi fa il gioco sporco

