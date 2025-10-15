Daniel Stern ricoverato d'urgenza come sta l'attore di Mamma ho perso l'aereo dopo i problemi di salute

Daniel Stern, nei giorni scorsi, è stato ricoverato d'urgenza. Arrivano notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute. Tra i ruoli interpretati dall'attore anche quello del ladro Marv Merchants che si intrufolava nella casa di Kevin McCallister nel film cult Mamma, ho perso l'aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

