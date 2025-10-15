In molti lo ricordano come il ladro Marc del film cult “Mamma, ho perso l’aereo”, il 68enne attore Daniel Stern “è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso il 7 ottobre”, secondo quanto riporta il sito TMZ. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Ventura ha confermato di essere intervenuto in un’abitazione a Somis, in California, “per un’emergenza medica”. Non è chiaro quale fosse il problema medico. Stern è stato visitato dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Poi è stato dimesso e il suo ufficio stampa ha confermato “che è in buona salute”. Lo scorso dicembre, Stern ha rivelato di aver lasciato Hollywood e ora vive in una fattoria e coltiva mandarini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daniel Stern di “Mamma, ho perso l’aereo” è stato ricoverato in ospedale per una emergenza. È mistero sulle cause del malore, il suo portavoce: “Ora sta bene”