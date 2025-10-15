Daniel Stern di Mamma ho perso l’aereo è stato ricoverato in ospedale per una emergenza È mistero sulle cause del malore il suo portavoce | Ora sta bene
In molti lo ricordano come il ladro Marc del film cult “Mamma, ho perso l’aereo”, il 68enne attore Daniel Stern “è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso il 7 ottobre”, secondo quanto riporta il sito TMZ. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Ventura ha confermato di essere intervenuto in un’abitazione a Somis, in California, “per un’emergenza medica”. Non è chiaro quale fosse il problema medico. Stern è stato visitato dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Poi è stato dimesso e il suo ufficio stampa ha confermato “che è in buona salute”. Lo scorso dicembre, Stern ha rivelato di aver lasciato Hollywood e ora vive in una fattoria e coltiva mandarini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
