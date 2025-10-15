D’Angelo l’eco che non svanisce | addio al pioniere del neo?soul – Vita musica lascito
Noi questa notizia l’abbiamo sentita arrivare come un colpo secco al diaframma. D’Angelo – Michael Eugene Archer, per chi lo ha seguito fin dagli esordi – non c’è più. Cinquantuno anni appena, una battaglia lunga contro la malattia, un’eredità artistica che continua a vibrare nelle cuffie e nei corpi. Vi torna alla mente una linea . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
