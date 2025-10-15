Dan Peterson | Olimpia l' attacco è una tragedia In questi casi quando allenavo io

Il mitico coach: "Contro il Bayern una fatica tremenda a segnare. Brown ha perso palle sanguinose, Guduric ha sbagliato tiri facili come rigori. Non ho consigli per Messina che ha vinto 4 Euroleghe, ma.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dan Peterson: "Olimpia, l'attacco è una tragedia. In questi casi, quando allenavo io..."

