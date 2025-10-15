Damiano David ha inventato un nuovo modo per indossare la canotta

Se qualcuno dovesse chiedere a cento persone come si indossa una canotta, probabilmente la risposta sarebbe sempre la stessa: come base sotto il resto di un look, magari da sola nei mesi più caldi. Se invece qualcuno dovesse fare la stessa domanda a Damiano David, la risposta potrebbe essere inaspettata. Fabio Piemonte In occasione del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il cantante ha deciso di inventare un nuovo modo di indossare la canotta, aprendo le porte a mille possibilità di styling. Abbinata a un paio di pantaloni sartoriali in lana color cognac con fascia laterale in lana e una camicia a righe stile Martini, Damiano ha indossato la sua canotta lavorata a maglia come tocco finale del look. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Damiano David ha inventato un nuovo modo per indossare la canotta

