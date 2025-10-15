Tempo di lettura: < 1 minuto La tragedia di Verona, costata la vita a tre Carabinieri impegnati nel loro servizio, ha scosso profondamente l’intero Paese. Anche la comunità di Andretta ha voluto esprimere la propria vicinanza all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie delle vittime. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco Michele Miele ha deposto un mazzo di fiori presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Andretta, come segno di solidarietà e affetto verso tutte le donne e gli uomini dell’Arma, in particolare verso coloro che ogni giorno operano per la sicurezza del territorio. “La tragedia di Verona e la scomparsa di tre Carabinieri nello svolgimento del loro lavoro ha toccato un po’ tutti – ha dichiarato il sindaco Miele –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dall’Irpinia un abbraccio ai Carabinieri dopo la tragedia di Verona