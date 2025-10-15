Dall’inizio dell’anno 42 femminicidi | i nomi e le storie di tutte le vittime

Una lunga scia di sangue. Sono 42 le vittime di femminicidio dall’inizio del 2025. Quarantadue vite spezzate sotto i colpi di compagni, mariti, ex fidanzati. L’ultima donna ammazzata, in ordine cronologico, è la 29enne Pamela Genini, uccisa dal 52enne Gianluca Soncin nel terrazzino di casa con 24 coltellate nel quartiere Gorla a Milano. Di seguito le storie e i nomi di tutte le donne uccise nel corso dell’anno. 5 GENNAIO, GUALDO TADINO (PERUGIA) – I corpi senza vita di Eliza Stefania Feru, 29 anni, ed il marito Daniele Bordicchia, 39 anni, sono stati trovati la mattina del 5 gennaio 2025 nell’abitazione che la coppia condivideva in via degli Ulivi a Gaifana, una frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

