Stanley Ketchel, dalla baracca al vagabondaggio a 14 anni, atleta per sopravvivere, svogliato ma vincente fra donne e bottiglie. Finché sfidò Johnson sottopeso per il Mondiale dei Massimi. E un proiettile mise fine a ogni sogno . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalle risse e l'alcol al "Ketchel Shift": la triste fine dell'Assassino del Michigan

