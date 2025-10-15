Dalle risse e l' alcol al Ketchel Shift | la triste fine dell' Assassino del Michigan

Stanley Ketchel, dalla baracca al vagabondaggio a 14 anni, atleta per sopravvivere, svogliato ma vincente fra donne e bottiglie. Finché sfidò Johnson sottopeso per il Mondiale dei Massimi. E un proiettile mise fine a ogni sogno . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

