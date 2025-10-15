Ha gettato nello sconforto una provincia intera la tragica scomparsa di Francesco Broda. Il 48enne viveva a Villa San Filippo di Monte san Giusto, insieme al papà Desiderio, la mamma Adriana e il fratello Simone, una famiglia stimata e benvoluta da tutti. Anche per questo, il Comune di Monte San Giusto ha deciso di indire il lutto cittadino quando sarà definita la data dell’ultimo saluto. "Esprimiamo profondo cordoglio e ci uniamo al dolore della famiglia Broda – ha affermato il sindaco sangiustese Andrea Gentili –. In segno di partecipazione al lutto che ha colpito l’intera comunità, abbiamo disposto la proclamazione del lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle moto all’impegno con l’Avis: "Francesco era un esempio"