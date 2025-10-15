Dall’aula alla fiera internazionale | gli studenti del Marcora protagonisti ad Anuga
Non capita tutti i giorni di trovarsi fianco a fianco con buyer internazionali, grandi aziende del settore agroalimentare e chef provenienti da tutto il mondo. Eppure, per 16 studenti dell’Istituto Alberghiero “Marcora” di Piacenza è successo: dal 2 all’8 ottobre hanno partecipato ad Anuga 2025. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
