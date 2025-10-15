Dall’Auditorium alla storia | la Festa del Cinema di Roma che parla all’Uomo Contemporaneo

La Festa del Cinema di Roma si prepara a festeggiare un traguardo importante, il suo ventesimo anno, con una programmazione ricca e sofisticata che parla a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, ma con un occhio speciale anche agli uomini che amano il cinema come esperienza di stile e cultura visiva, elementi cari ai lettori di MondoUomo.it.? La Festa del Cinema di Roma 2025 si svolge da oggi, 15 ottobre e fino al 26 negli spazi prestigiosi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, un luogo che da sempre coniuga arte, design e atmosfera da grande salotto culturale romano. L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

