Dalla Sicilia a New York in barca a vela L’impresa dell’architetto napoletano
Una barca a vela di 13 mt è tutto ciò che occorre per raggiungere Ellis Island, nella baia di New York, e ripercorrere la rotta di innumerevoli migrazioni ricordando tutti coloro che, ancora oggi, lasciano la propria terra nella speranza di una vita migliore.L’imbarcazione si chiama Nesea, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
