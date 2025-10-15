Dalla pesca sostenibile all’energia offshore | Rassegna del mare per Capitale italiana della cultura

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per l'edizione numero 34 della “Rassegna del mare”, storica iniziativa promossa dall’associazione ecologica e scientifica Mareamico che da oltre trent’anni pone il Mediterraneo e le sue sfide al centro del dibattito tra istituzioni, mondo scientifico e cittadini. Dal 23 al 26 ottobre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pesca sostenibile, come consumare pesce senza danneggiare l’ecosistema - Un tema strettamente legato alla lotta contro la fame nel mondo: il pesce è un pilastro nella nutrizione per miliardi di persone e quello allevato ha un impatto ambientale minore rispetto al consumo ... Lo riporta iodonna.it

Pesca sostenibile? Un gruppo di scienziati propone nuovi principi - Le due linee guida fondamentali sono rivolte a tutte le persone coinvolte dalla pesca e i suoi frutti, e quindi pescatori, certamente, ma anche produttori, rivenditori, grande distribuzione, ... Secondo ilfattoalimentare.it

«Una pesca più sostenibile nel Mediterrano è possibile»: l'iniziativa di Federpesca e MSC Marine Stewardship Council - Federpesca, Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, e MSC Marine Stewardship Council, organizzazione non profit che promuove la pesca sostenibile, hanno presentato oggi un’importante ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pesca Sostenibile All8217energia Offshore