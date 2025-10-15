Dalla pesca sostenibile all’energia offshore | Rassegna del mare per Capitale italiana della cultura

Tutto pronto per l'edizione numero 34 della “Rassegna del mare”, storica iniziativa promossa dall’associazione ecologica e scientifica Mareamico che da oltre trent’anni pone il Mediterraneo e le sue sfide al centro del dibattito tra istituzioni, mondo scientifico e cittadini. Dal 23 al 26 ottobre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Oggi alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati per il convegno “I Custodi del Mare: per una nuova politica della pesca sostenibile”. Dalla Sicilia la voce delle nostre marinerie - facebook.com Vai su Facebook

Oggi all’incontro “Custodi del Mare” con Giandiego Gatta abbiamo ribadito l’impegno per una pesca sostenibile e competitiva. Con Antonio Tajani e Forza Italia difendiamo i pescatori e valorizziamo un settore chiave per l’Italia, in Parlamento e in Europa. - X Vai su X

Pesca sostenibile, come consumare pesce senza danneggiare l’ecosistema - Un tema strettamente legato alla lotta contro la fame nel mondo: il pesce è un pilastro nella nutrizione per miliardi di persone e quello allevato ha un impatto ambientale minore rispetto al consumo ... Lo riporta iodonna.it

Pesca sostenibile? Un gruppo di scienziati propone nuovi principi - Le due linee guida fondamentali sono rivolte a tutte le persone coinvolte dalla pesca e i suoi frutti, e quindi pescatori, certamente, ma anche produttori, rivenditori, grande distribuzione, ... Secondo ilfattoalimentare.it

«Una pesca più sostenibile nel Mediterrano è possibile»: l'iniziativa di Federpesca e MSC Marine Stewardship Council - Federpesca, Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, e MSC Marine Stewardship Council, organizzazione non profit che promuove la pesca sostenibile, hanno presentato oggi un’importante ... Riporta ilmessaggero.it