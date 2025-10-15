Dalla paura al portafoglio | la finanza facile e concreta secondo Riccardo Spada

Torna in libreria il creatore di THE BULL con “Investire senza dubbi”: una guida pratica per costruire il proprio portafoglio, proteggere i risparmi e investire con consapevolezza Inflazione tenace, tensioni geopolitiche, scenari economici incerti: scegliere come muoversi con i propri soldi non è mai stato così difficile. Eppure, per gli italiani la posta in gioco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Dalla paura al portafoglio: la finanza facile (e concreta) secondo Riccardo Spada

