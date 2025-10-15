Dalla marcia della pace Perugia-Assisi alla piazza Ordelaffi | continua la mobilitazione di Mani rosse antirazziste

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla marcia della pace Perugia-Assisi alla piazza Ordelaffi. Continuano i sit-in di Mani rosse antirazziste per la pace in Medio Oriente “per continuare a camminare insieme e testimoniare che, nonostante l'agognata tregua abbia sospeso lo sgancio di bombe in ogni angolo di Gaza, sono comunque. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

marcia pace perugia assisiLe Acli della Valle Savio alla Perugia-Assisi - Erano 62 i camminatori della pace che hanno partecipato alla Marcia Perugia- Come scrive corrierecesenate.it

marcia pace perugia assisiIn Marcia per la Pace. Un fiume di gente in corteo da Perugia ad Assisi: fraternità contro la guerra - Da molti anni la marcia della pace in Umbria non era così partecipata. Si legge su tg.la7.it

marcia pace perugia assisiLa bella marcia. Tanta gente e le bandiere unite da Perugia ad Assisi, per la pace e per la Palestina - Si rivede compatto il quartetto del campo largo e i parlamentari della ... Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pace Perugia Assisi