Imola, 15 ottobre 2025 – Da Copenhagen alle colline imolesi per fare la vendemmia. Protagoniste due ragazze della Danimarca, ospitate dalla cantina Tre Monti. Il podere ha accolto per due giornate intense Signe Tove Olsen, che si occupa del rapporto con i clienti e della sostenibilità per l’azienda Vinhanen Engros ApS, importatrice dei prodotti Tre Monti, e la sua amica e appassionata di vini Tina Virenfeldt. A fare gli onori di casa con un caloroso benvenuto sono stati i fratelli Navacchia, David e Vittorio che ormai da anni gestiscono l’attività di famiglia fondata dai genitori e dal padre Sergio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Danimarca a Imola, 2 ragazze arrivano per fare la vendemmia: “Esperienza unica”