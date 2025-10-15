Dal Vigne Museum all’Abbazia di Rosazzo una passeggiata tra cultura arte vino e paesaggio

L’Associazione culturale Vigne Museum e l’azienda vitivinicola Livio Felluga presentano l’iniziativa Passeggiata esplorativa dal Vigne Museum all’Abbazia di Rosazzo. Un appuntamento suggestivo tra cultura, arte, vino e paesaggio parte dell’evento: MetodoContemporaneo. Itinerari diffusi tra arti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

