Dal sentiero alla città | le nuove sneakers Sorel FW25

Atomheartmagazine.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SOREL, storico brand americano fondato nel 1962, per la stagione FW25 riscopre le proprie radici reinterpretandole in chiave moderna. La nuova collezione di sneakers rappresenta un equilibrio tra prestazioni tecniche e design contemporaneo, pensato per chi vive la città con uno spirito dinamico e versatile. Dal mondo outdoor all’asfalto metropolitano, SOREL continua a spingersi oltre i confini del proprio stile, senza mai perdere la sua identità audace e distintiva. Sneakers Kinetic™ Impact II Strap da donna La Kinetic™ Impact II Strap torna in una veste ancora più leggera e dinamica unendo  comfort superiore a un look deciso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

dal sentiero alla citt224 le nuove sneakers sorel fw25

© Atomheartmagazine.com - Dal sentiero alla città: le nuove sneakers Sorel FW25

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sentiero Citt224 Nuove Sneakers