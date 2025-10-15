Dal sentiero alla città | le nuove sneakers Sorel FW25
SOREL, storico brand americano fondato nel 1962, per la stagione FW25 riscopre le proprie radici reinterpretandole in chiave moderna. La nuova collezione di sneakers rappresenta un equilibrio tra prestazioni tecniche e design contemporaneo, pensato per chi vive la città con uno spirito dinamico e versatile. Dal mondo outdoor all’asfalto metropolitano, SOREL continua a spingersi oltre i confini del proprio stile, senza mai perdere la sua identità audace e distintiva. Sneakers Kinetic™ Impact II Strap da donna La Kinetic™ Impact II Strap torna in una veste ancora più leggera e dinamica unendo comfort superiore a un look deciso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
