SOREL, storico brand americano fondato nel 1962, per la stagione FW25 riscopre le proprie radici reinterpretandole in chiave moderna. La nuova collezione di sneakers rappresenta un equilibrio tra prestazioni tecniche e design contemporaneo, pensato per chi vive la città con uno spirito dinamico e versatile. Dal mondo outdoor all’asfalto metropolitano, SOREL continua a spingersi oltre i confini del proprio stile, senza mai perdere la sua identità audace e distintiva. Sneakers Kinetic™ Impact II Strap da donna La Kinetic™ Impact II Strap torna in una veste ancora più leggera e dinamica unendo comfort superiore a un look deciso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Dal sentiero alla città: le nuove sneakers Sorel FW25