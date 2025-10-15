Dal Napoli al Milan | Allegri lo aspetta in rossonero a gennaio

Il Milan è pronto a tornare sul mercato invernale per rinforzare la difesa. Tra i profili valutati c’è anche un ex Napoli che oggi è finito ai margini del suo attuale club. Il giocatore interessa anche alla Juventus, ma la dirigenza rossonera, con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, punta ad ampliare le alternative nel reparto arretrato dopo una prima parte di stagione segnata dagli infortuni. Il Milan cerca rinforzi in difesa: occhi sull’ex Napoli. Il club rossonero ha inserito il nome di Kim Min-jae tra i possibili obiettivi per gennaio. Il difensore sudcoreano, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, vive un momento difficile al Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Napoli al Milan: Allegri lo aspetta in rossonero a gennaio

