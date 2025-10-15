Dal Lipsia al Napoli? Trattativa possibile già nel mercato invernale

Il Napoli sta valutando un centrocampista dalla Bundesliga per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, Amadou Haidara sarebbe nel mirino del club azzurro. Il malianp non rinnoverà con l’ RB Lipsia e la società tedesca valuta la sua cessione già in inverno. Gli azzurri sarebbero in corsa per lui insieme all’ Aston Villa. Napoli sulle tracce di Haidara. Nuova pista di mercato per il Napoli, che continua a valutare profili utili per rinforzare la mediana in considerazione della partenza di Anguissa per la Coppa D’Africa a gennaio. Haidara potrebbe rivelarsi l’occasione giusta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Lipsia al Napoli? Trattativa possibile già nel mercato invernale

