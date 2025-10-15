Dal 15 novembre al 6 gennaio torna Arezzo Città del Natale

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Un'intera città si veste a festa per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell'anno: torna Arezzo Città del Natale la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, ogni fine settimana, dal giovedì alla domenica, riempirà di magia il meraviglioso centro storico della città toscana. Giunta alla sua decima edizione, l'amatissima manifestazione offre ai visitatori la possibilità di vivere un'esperienza unica sul tema “Il Natale delle Arti”, dove arte e artigianato sono il fil rouge dei tanti appuntamenti che scandiscono l'attesa del Natale e accompagnano fino all'inizio del nuovo anno, a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

