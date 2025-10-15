D' Agostino medaglia d' oro ai mondiali Virtus Fisidir di atletica leggera in Australia
Nuovo grande risultato sportivo per l'atleta pescarese e campione Nando D’Agostino, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Virtus Fisidir di atletica leggera, disputati a Brisbane (Australia). A complimentarsi con l'atleta paralimpico l'assessore regionale Mario Quaglieri:“Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
