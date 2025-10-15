Da Ucraina e Palestina una settimana lontano dalla guerra per sessanta minori
Un gruppo di giovani proveniente dalla Palestina e dall’Ucraina ha incontrato in Sala Anziani i coetanei dell’istituto superiore Selvatico di Padova. L’iniziativa parte dalla Rete per la Pace della Riviera del Brenta ed è stata realizzata in collaborazione con i Comuni di Camponogara, Dolo, Mira. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
