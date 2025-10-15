Da Ucraina e Palestina una settimana lontano dalla guerra per sessanta minori

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di giovani proveniente dalla Palestina e dall’Ucraina ha incontrato in Sala Anziani i coetanei dell’istituto superiore Selvatico di Padova. L’iniziativa parte dalla Rete per la Pace della Riviera del Brenta ed è stata realizzata in collaborazione con i Comuni di Camponogara, Dolo, Mira. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ucraina, Palestina e Medio Oriente nel vortice di Guerre terrificanti - I dubbi sulle speranze di pace aumentano di giorno in giorno, mentre nessun dialogo diplomatico, per trattative e accordi possibili, trova ... Scrive newsicilia.it

Una settimana di parole. Le guerre, Israele isolato, il mondo dispari, la riforma delle Nazioni Unite - Gaza oscura tutti gli altri temi: la stragrande maggioranza di paesi condanna Israele. Da huffingtonpost.it

UCRAINA: Usa verso invio carri armati Abrams a Kiev, annuncio in settimana (Wsj) - L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, dovrebbe dare il via libera all'invio di un numero significativo di carri armati Abrams M1 in Ucraina. Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Palestina Settimana Lontano