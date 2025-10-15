Da Tullio De Piscopo a Petra Magoni Il centro si accende con Macerata Jazz

La musica jazz torna a illuminare il centro storico con la 56ª edizione del Macerata Jazz Festival. Sette appuntamenti con nomi importanti del panorama nazionale e internazionale trasporteranno il pubblico tra sonorità swing, soul e sudamericane. Si parte sabato alle 21.15 al Lauro Rossi con la Colours Jazz Orchestra in "Jazz all’opera": "Una novità musicale che unisce il mondo del jazz con quello della lirica", spiega Riccardo Sinigallia, presidente della Società civile dello Sferisterio. Sotto la direzione di Massimo Morganti, arie di Monteverdi, Verdi e Puccini saranno rilette in chiave jazz contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Tullio De Piscopo a Petra Magoni. Il centro si accende con Macerata Jazz

Approfondisci con queste news

Lo scorso Sabato Tullio De Piscopo al Teatro Del Parco #Mestre Un’altra incredibile serata sold out! #mestre #venezia #veneto #teatrodelparco #tulliodepiscopo - facebook.com Vai su Facebook

Macerata, che ritmo. Sabato via ai concerti con la Colours Jazz Orchestra. Cresce l’attesa per Tullio De Piscopo - È stato presentato ieri al palazzo comunale il cartellone dell’edizione numero 56 di Macerata Jazz, con 7 main concert che si svolgeranno al teatro Lauro Rossi da sabato al 5 ... Come scrive msn.com

Che fine ha fatto Tullio De Piscopo - Il suo nome e i suoi ritmi sono legati a nomi leggendari della musica italiana e anche il suo, quello di Tullio De Piscopo, ha segnato la storia della ritmica nostrana. Segnala dilei.it

Tullio De Piscopo sul palco del Beta Bar di Terranuova - Arezzo, 19 agosto 2024 – Sul palco del BetaBar di Terranuova Bracciolini arriva il maestro Tullio De Piscopo, batterista di fama mondiale, cantautore e percussionista. Si legge su lanazione.it