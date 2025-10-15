Da sabato la mostra | Gli etruschi alla Normale

Si apre sabato 18 ottobre fino al 31 dicembre 2025 nella Torre del Conte Ugolino in Piazza dei Cavalieri la mostra " Gli Etruschi alla Normale ", che proporrà ai visitatori una serie di reperti e manufatti di epoca etrusca provenienti dalla sede di Cortona e dagli scavi che la Scuola Normale Superiore ha effettuato nel tempo a Pisa. La mostra è curata da Gianfranco Adornato, professore di Archeologia Classica, che già in passato nello stesso spazio, all'interno del Palazzo dell'Orologio a Pisa, aveva curato l'allestimento della mostra "Le vite del marmo". All'allestimento hanno collaborato Carmine De Mizio, Federico Figura, Giulietta Guerini, Andrea Guerrini, Silvia Marini.

