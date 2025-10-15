Sono iniziate le opere di cantierizzazione per il nuovo tratto di strada da 1,5 km che congiungerà via Trieste a viale dei Navigatori, rendendo così più agevole il percorso verso Marina di Ravenna. Si tratta del risultato dell’accordo pubblicoprivato siglato tra il Comune di Ravenna e il Gruppo Ritmo, che esegue i lavori, in base alla Legge Regionale 202000 che prevede che "gli enti locali possano concludere accordi con i soggetti privati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Punta allo scambiatore. Lavori fino al 2027