Da Pogba a Koopmeiners | così la Juve ha distrutto tutto

La differenza di gestione rispetto al passato si fa sentire per i bianconeri. Bruciati troppi investimenti La Juventus non perde mai ma le vittorie tardano ad arrivare. Con lo 0-0 contro il Milan che ha preceduto la sosta la truppa di Tudor ha inanellato il quinto pareggio di fila tra campionato e Champions. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Un percorso troppo altalenante e a rilento quello dei bianconeri ma l’allenatore croato non fa drammi in conferenza: “Io sto bene, con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e sarebbe stato perfetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Pogba a Koopmeiners: così la Juve ha distrutto tutto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pogba e Kanté di nuovo insieme! Il siparietto social è tutto da ridere: “N’Golo, sono andato a copiarti i capelli” ? - facebook.com Vai su Facebook

?Villarreal-Juventus probabile formazione (3-4-2-1) Di Gregorio Kalulu Gatti Kelly Cambiaso Locatelli McKennie Cabal Koopmeiners Yildiz David - X Vai su X

Il caso Pogba e una Juve controtendenza - La decima vittoria consecutiva della squadra di Allegri racconta un sacco di cose: si è giocato per la prima volta nel nuovo stadio di Udine, che è stato completato, è bello come ... Scrive calciomercato.com

"Pesava quasi 100 chili...": Pogba inferno e ritorno. Ma ora potrebbe sfidare la Juve - “Il periodo senza calcio – ha spiegato a RmcSport, il fratello Florentin, ex difensore del Saint Etienne – è stato molto lungo per Paul. Segnala gazzetta.it

Pogba nella lista Champions del Monaco: quando potrà sfidare la Juve - La serata del 28 gennaio potrebbe essere speciale per Paul Pogba che ritroverà per la prima volta da avversario la Juventus, il club che gli ha permesso di prendersi la ribalta europea come uno dei ... Come scrive tuttosport.com