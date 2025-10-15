Da oggi si possono accendere i termosifoni ma non ovunque Il calendario e le regole da rispettare per evitare multe salate

A partire oggi, mercoledì 15 ottobre, in molte zone d'Italia sarà possibile accendere i termosifoni. Molte, ma non tutte. Il via libera infatti varia in base alla zona climatica. C'è chi dovrà attendere fino a dicembre. Anche chi può accendere i riscaldamenti dovrà comunque fare attenzione agli. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Juric e i fantallenatori possono sorridere: Scamacca ha ripreso quest'oggi ad allenarsi con il gruppo! Ma non è l'unico atalantino recuperato da Juric (link nei commenti) - facebook.com Vai su Facebook

Quando si possono accendere i termosifoni? Tutte le date regione per regione - Le regole per accendere i termosifoni cambiano da città a città: ecco tutte le date per regione e i limiti di orario e temperatura. Secondo sfilate.it

Riscaldamento, dal 15 ottobre termosifoni accesi ma non in tutta Italia: Nord, Centro e Sud, ecco le date - A partire da mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud (ad esempio L'Aquila, Perugia, Potenza ... Scrive msn.com

Accensione termosifoni: quando accenderli - Tra zone climatiche, ordinanze comunali e regolamenti nazionali, ecco tutto ... Secondo iodonna.it