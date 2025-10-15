Da oggi a Milano si possono accendere i caloriferi
A Milano adesso è possibile accendere i caloriferi. Mercoledì 15 ottobre infatti in città prende ufficialmente il via la stagione termica 20252026 che terminerà il 15 aprile. Milano rientra nella zona climatica E, la seconda più fredda. In casi eccezionali i singoli comuni possono anticipare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
