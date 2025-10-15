Da occupanti abusivi a terroristi o stranieri alle critiche a Ilaria Salis | come i social hanno raccontato la tragedia di Castel d’Azzano
A seguito dell’ esplosione che ha ucciso tre Carabinieri a Castel d’Azzano, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, sui social i responsabili sono stati indicati come «occupanti abusivi» dell’immobile, «terroristi» e, in alcuni post, sospettati di essere «extracomunitari». La vicenda è stata spinta sul piano politico, puntando il dito contro la sinistra italiana e in particolare contro Ilaria Salis. Solo dopo si scoprirà che si trattava di tre fratelli italiani, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori da anni in conflitto con le banche per un mutuo e con la giustizia per una causa di pignoramento. 🔗 Leggi su Open.online
grandissimo dolore per i #carabinieri morti. In questi anni c'è stata troppa tolleranza per violenti e occupanti abusivi. E troppa gente dalla parte di chi infrange la legge. Ora basta. #sgomberiamolitutti - X Vai su X
Non esclusa la ritorsione dopo lo sgombero di alcuni occupanti abusivi. La struttura, abbandonata da anni, è in liquidazione giudiziale - facebook.com Vai su Facebook
Alloggi abusivi, blitz della polizia locale in centro: ispezionati 20 appartamenti occupati da stranieri. Multato un proprietario - Nuovi controlli di sicurezza urbana della polizia locale del Distretto integrato del Brenta nel centro abitato di Stra nei giorni scorsi, dopo quello che dicembre scorso in via ... Segnala ilgazzettino.it