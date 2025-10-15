Da occupanti abusivi a terroristi o stranieri alle critiche a Ilaria Salis | come i social hanno raccontato la tragedia di Castel d’Azzano

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dell’ esplosione che ha ucciso tre Carabinieri a Castel d’Azzano, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, sui social i responsabili sono stati indicati come «occupanti abusivi» dell’immobile, «terroristi» e, in alcuni post, sospettati di essere «extracomunitari». La vicenda è stata spinta sul piano politico, puntando il dito contro la sinistra italiana e in particolare contro Ilaria Salis. Solo dopo si scoprirà che si trattava di tre fratelli italiani, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori da anni in conflitto con le banche per un mutuo e con la giustizia per una causa di pignoramento. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

occupanti abusivi terroristi stranieriAlloggi abusivi, blitz della polizia locale in centro: ispezionati 20 appartamenti occupati da stranieri. Multato un proprietario - Nuovi controlli di sicurezza urbana della polizia locale del Distretto integrato del Brenta nel centro abitato di Stra nei giorni scorsi, dopo quello che dicembre scorso in via ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Occupanti Abusivi Terroristi Stranieri