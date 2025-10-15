Da Napoli un giornalista tifoso bacchetta Spalletti | | La sua narrazione è falsa sta rovinando tutto

Le parole sono pietre, e quelle di Umberto Chiariello su Luciano Spalletti pesano come macigni. Il giornalista, noto tifoso del Napoli, non ha usato mezzi termini per demolire le ultime dichiarazioni dell’ex tecnico azzurro, reo di aver giustificato il suo addio post-scudetto con presunte ingerenze del presidente De Laurentiis. Una versione dei fatti che, per Chiariello, è semplicemente inaccettabile. “Narrazione Falsa e Capziosa”: la Dura Accusa. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il giornalista è partito a testa bassa, senza sconti. “La narrazione di Spalletti è falsa, fasulla ed è capziosa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

