Da Napoli un giornalista tifoso bacchetta Spalletti | | La sua narrazione è falsa sta rovinando tutto

Napolissimo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole sono pietre, e quelle di Umberto Chiariello su Luciano Spalletti pesano come macigni. Il giornalista, noto tifoso del Napoli, non ha usato mezzi termini per demolire le ultime dichiarazioni dell’ex tecnico azzurro, reo di aver giustificato il suo addio post-scudetto con presunte ingerenze del presidente De Laurentiis. Una versione dei fatti che, per Chiariello, è semplicemente inaccettabile. “Narrazione Falsa e Capziosa”: la Dura Accusa. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il giornalista è partito a testa bassa, senza sconti. “La narrazione di Spalletti è falsa, fasulla ed è capziosa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

da napoli un giornalista tifoso bacchetta spalletti la sua narrazione 232 falsa sta rovinando tutto

© Napolissimo.it - Da Napoli un giornalista tifoso bacchetta Spalletti: : “La sua narrazione è falsa, sta rovinando tutto”

News recenti che potrebbero piacerti

Milan, l’ex rossonero bacchetta Leao: “Si deve svegliare” - L’ex allenatore del Milan bacchetta Rafael Leao: l’attaccante portoghese torna nel mirino della vecchia gloria rossonera. Si legge su spaziomilan.it

Napoli-Sporting, scontri in città: ferito un tifoso portoghese, tre arresti e tre denunce - In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi che, da ... Lo riporta ilmattino.it

Giornalista di CalcioNapoli24 Tv aggredito in diretta da tifosi viola - Un giornalista e un cameraman di 'CalcioNapoli24 Tv' sono stati aggrediti e insultati a Firenze al termine dell'incontro vinto dal Napoli contro la Fiorentina. video.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Giornalista Tifoso Bacchetta