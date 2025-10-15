Riconoscimento di grande prestigio per il medico imolese Martino Gliozzi, 36 anni, che nei giorni scorsi è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Marco Panieri dopo essere stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. L’onorificenza, conferita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, gli è stata consegnata dall’ambasciatore Claudio Miscia nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza di colleghi e rappresentanti delle istituzioni locali. Il dottor Gliozzi, che da anni vive e lavora in Portogallo, coordina l’ Unidade de Saude Familiar da Baixa, un presidio sanitario situato nel cuore multiculturale di Lisbona, divenuto un modello di efficienza, accoglienza e integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Lisbona a Imola, premio al dottor Gliozzi