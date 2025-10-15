Da Lisbona a Imola premio al dottor Gliozzi

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riconoscimento di grande prestigio per il medico imolese Martino Gliozzi, 36 anni, che nei giorni scorsi è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Marco Panieri dopo essere stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. L’onorificenza, conferita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, gli è stata consegnata dall’ambasciatore Claudio Miscia nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza di colleghi e rappresentanti delle istituzioni locali. Il dottor Gliozzi, che da anni vive e lavora in Portogallo, coordina l’ Unidade de Saude Familiar da Baixa, un presidio sanitario situato nel cuore multiculturale di Lisbona, divenuto un modello di efficienza, accoglienza e integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

da lisbona a imola premio al dottor gliozzi

© Ilrestodelcarlino.it - Da Lisbona a Imola, premio al dottor Gliozzi

Argomenti simili trattati di recente

lisbona imola premio dottor“Porta in alto il nome di Imola nel mondo”: un premio al dottor Martino Gliozzi - Nei giorni scorsi il sindaco Marco Panieri ha ricevuto in Municipio il dottor Martino Gliozzi, medico imolese di 36 anni, recentemente insignito del ... Scrive corriereromagna.it

Istituto Italiano Cultura di Lisbona vince premio museologia - L'Istituto italiano di Cultura di Lisbona ha ricevuto il Premio Apom 2025 per la Cooperazione Internazionale, per l'intenso programma bilaterale condotto nel campo museale e del patrimonio culturale. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lisbona Imola Premio Dottor