Da Latina a Sabaudia Ad Aprilia A Serrone Il Col Simone Mettini e l’Aup Lorenzo Nucheli non sono morti volano più in alto…
Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia). Questa mattina (1° Ottobre-ndr) un velivolo T-260B (versione militare del SF260EA) del 70° Stormo "Giulio
Eventi SABATO 11 Ottobre 2025 #Sabaudia #Fossanova #Priverno #Sanfelicecirceo #Terracina #Latina #Sezze #Sonnino #Parconazionaledelcirceo #Pontinia #Maenza #Cori #Norma #Eventi - facebook.com Vai su Facebook
#Sabaudia #Latina #lavori di #scavo e posa in opera rete elettrica territoriale il #9Ottobre - #24ottobre fascia oraria 7:30-17:30 attive modifiche alla viabilità https://bitly.cx/LRfX @WazeLazio #viabiliLAZ - X Vai su X
Addio a Lorenzo Nucheli, 19 anni: il sogno di volare spezzato nei cieli di Sabaudia - Aveva 19 anni Lorenzo Nucheli, l'allievo dell'Aeronautica militare di Serrone morto ieri mattina in un incidente aereo ... Lo riporta ilmessaggero.it
Chi è Simone Mettini, il colonnello morto nell’incidente aereo di Sabaudia. L’altra vittima è Lorenzo Nucheli - Sposato con due figli, suonava il basso nei locali di Latina. Riporta quotidiano.net
Sabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato nel Parco nazionale del Circeo, morti due militari - Il velivolo prende fuoco e non c'è scampo per i due militari a bordo: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni. Riporta ansa.it