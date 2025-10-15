Da Latina a Sabaudia Ad Aprilia A Serrone Il Col Simone Mettini e l’Aup Lorenzo Nucheli non sono morti volano più in alto…

Cronachecittadine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine «Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia). Questa mattina (1° Ottobre-ndr) un velivolo T-260B (versione militare del SF260EA) del 70° Stormo “Giulio L'articolo Da Latina a Sabaudia. Ad Aprilia. A Serrone. Il Col. Simone Mettini e l’Aup Lorenzo Nucheli non sono morti, volano più in alto. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

da latina a sabaudia ad aprilia a serrone il col simone mettini e l8217aup lorenzo nucheli non sono morti volano pi249 in alto8230

© Cronachecittadine.it - Da Latina a Sabaudia. Ad Aprilia. A Serrone. Il Col. Simone Mettini e l’Aup Lorenzo Nucheli non sono morti, volano più in alto…

Approfondisci con queste news

latina sabaudia aprilia serroneAddio a Lorenzo Nucheli, 19 anni: il sogno di volare spezzato nei cieli di Sabaudia - Aveva 19 anni Lorenzo Nucheli, l'allievo dell'Aeronautica militare di Serrone morto ieri mattina in un incidente aereo ... Lo riporta ilmessaggero.it

latina sabaudia aprilia serroneChi è Simone Mettini, il colonnello morto nell’incidente aereo di Sabaudia. L’altra vittima è Lorenzo Nucheli - Sposato con due figli, suonava il basso nei locali di Latina. Riporta quotidiano.net

latina sabaudia aprilia serroneSabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato nel Parco nazionale del Circeo, morti due militari - Il velivolo prende fuoco e non c'è scampo per i due militari a bordo: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Sabaudia Aprilia Serrone