Proprio ieri sera, in un appartamento al terzo piano di via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano, si è consumato l’ennesimo femminicidio: Pamela Genini, 29 anni, originaria di Strozza in provincia di Bergamo, è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. La donna aveva deciso di interrompere la relazione, una scelta che le è costata la vita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Soncin sarebbe riuscito a entrare nell’abitazione della donna utilizzando probabilmente un doppione delle chiavi. L’aggressione è avvenuta sul terrazzino dell’appartamento, dove il 52enne ha colpito Pamela con oltre venti coltellate, la maggior parte delle quali hanno ferito mortalmente la giovane alla gola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da Dubai a Gorla, la vita interrotta di Pamela Genini tra sogni, paure e un uomo che la controllava