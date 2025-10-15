Da Dubai a Gorla la vita interrotta di Pamela Genini tra sogni paure e un uomo che la controllava
Proprio ieri sera, in un appartamento al terzo piano di via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano, si è consumato l’ennesimo femminicidio: Pamela Genini, 29 anni, originaria di Strozza in provincia di Bergamo, è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. La donna aveva deciso di interrompere la relazione, una scelta che le è costata la vita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Soncin sarebbe riuscito a entrare nell’abitazione della donna utilizzando probabilmente un doppione delle chiavi. L’aggressione è avvenuta sul terrazzino dell’appartamento, dove il 52enne ha colpito Pamela con oltre venti coltellate, la maggior parte delle quali hanno ferito mortalmente la giovane alla gola. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scopri altri approfondimenti
Sono entrati all'oratorio San Carlo a Gorgonzola, ma si sono fatti scoprire mentre spaccavano porte e finestre. Tre ladri nei guai, uno è già stato arrestato. Gli altri hanno lasciato indizi. Un arresto anche per un imprenditore che scappò a Dubai nel 2023 dopo u - facebook.com Vai su Facebook