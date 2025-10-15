Da dicembre ChatGpt inizierà a ‘trattare gli utenti adulti come adulti’ e potrà creare materiale erotico | l’annuncio di Sam Altman

Entro il 2026 i maggiorenni potranno utilizzare una versione meno censurata di ChatGPT che consente di creare materiali erotici. Lo ha dichiarato Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI in un post su X. “A dicembre, mentre implementeremo più ampiamente il controllo dell’età e come parte del nostro principio ‘trattare gli utenti adulti come adulti ’, permetteremo anche di più, come materiale erotico per adulti verificati”, ha spiegato il ceo di OpenAI che produce, appunto ChatGPT. Difficile capire cosa possa comportare un contenuto esplicitoerotico. Intanto un passo grande in avanti, verso un’ulteriore espansione funzionale dell’IA pare già fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Da dicembre ChatGpt inizierà a ‘trattare gli utenti adulti come adulti’ e potrà creare materiale erotico”: l’annuncio di Sam Altman

