Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per competitività e innovazione

(Adnkronos) – Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per sostenere competitività, innovazione e legalità della filiera. Si è svolto oggi a Palazzo Wedekind, il primo Forum nazionale del Largo Consumo, promosso da Centromarca – Associazione italiana dell’Industria di Marca – e Ibc – Associazione Industrie Beni di Consumo – con il patrocinio del Ministero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

+++ TREVISO URBAN TRAIL - CENTROMARCA BANCA, ISCRITTI OLTRE QUOTA 600 - Comunicato Stampa +++ Il fuoristrada va in città. E il divertimento è garantito. A Treviso non ci saranno sentieri e vette da scalare, ma gradini, ponti e saliscendi da super - facebook.com Vai su Facebook

Imprese: Centromarca e Ibs puntano a sostegno governo per competitività, innovazione e legalità - Analizzare le criticità e le opportunità del settore, in particolare su un tema di grande attualità per milioni di consumatori, come il carrello della spesa. Scrive msn.com

Tutti gli ospiti di Mutti al Gala di Centromarca a Palazzo Colonna. Foto Pizzi - Nella Coffe House di Palazzo Colonna molti gli ospiti della serata di ieri sera 14 ottobre accolti dal ... Come scrive formiche.net

Centromarca, Mutti: "Nostre industrie asset strategico, contesto politico ci supporti" - "Le nostre industrie sono un asset strategico per lo sviluppo dell’economia italiana, investono, contribuiscono in modo significativo al prodotto interno lordo e alla bilancia commerciale, creano ... Secondo adnkronos.com