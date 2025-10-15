Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per competitività e innovazione

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da Centromarca e Ibc proposte al Governo per sostenere competitività, innovazione e legalità della filiera. Si è svolto oggi a Palazzo Wedekind, il primo Forum nazionale del Largo Consumo, promosso da Centromarca – Associazione italiana dell’Industria di Marca – e Ibc – Associazione Industrie Beni di Consumo – con il patrocinio del Ministero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

centromarca ibc proposte governoImprese: Centromarca e Ibs puntano a sostegno governo per competitività, innovazione e legalità - Analizzare le criticità e le opportunità del settore, in particolare su un tema di grande attualità per milioni di consumatori, come il carrello della spesa. Scrive msn.com

centromarca ibc proposte governoTutti gli ospiti di Mutti al Gala di Centromarca a Palazzo Colonna. Foto Pizzi - Nella Coffe House di Palazzo Colonna molti gli ospiti della serata di ieri sera 14 ottobre accolti dal ... Come scrive formiche.net

Centromarca, Mutti: "Nostre industrie asset strategico, contesto politico ci supporti" - "Le nostre industrie sono un asset strategico per lo sviluppo dell’economia italiana, investono, contribuiscono in modo significativo al prodotto interno lordo e alla bilancia commerciale, creano ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Centromarca Ibc Proposte Governo