Da America First a Trump First | com’è cambiata la politica estera di The Donald
Visto che l’ accordo Israele-Hamas è arrivato troppo a ridosso dell’assegnazione del riconoscimento, Donald Trump non ha potuto centrare il Nobel per la Pace. In attesa di capire se l’appuntamento è stato solo rimandato al 2026, il capo della Casa Bianca si è preso la scena con un one man show alla Knesset e, soprattutto, con l’ossequiosa sfilata dei vari leader ( Giorgia Meloni compresa) al vertice di Sharm el-Sheikh. Impossibile da inquadrare ideologicamente, ondivago e quasi sempre sopra le righe, Trump appare sempre più deciso a mettersi al centro del villaggio globale, esercitando il proprio potere su chiunque gli si pari di fronte, che sia amico e nemico, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento di grande statista a cui aspira. 🔗 Leggi su Lettera43.it
