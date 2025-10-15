Cybill Shepherd rivela di aver fatto pace con Bruce Willis prima della malattia | Era arrivato il momento

La star di Moonlighting ha raccontato di essersi riappacificata con il collega prima che gli venisse diagnosticata la malattia che l'ha costretto al ritiro. Cybill Shepherd ha confermato pubblicamente di aver ricucito i rapporti con Bruce Willis prima che la famiglia dell'attore rendesse pubblica la malattia e il suo conseguente ritiro dalle scene. Shepherd recitò al fianco della star action nella serie televisiva poliziesca Moonlighting, in onda dal 1985 al 1989. Un'esperienza che entrambi giudicarono particolarmente complicata. Il difficile rapporto tra Cybill Shepherd e Bruce Willis in Moolighting Come ormai è noto da tempo, il rapporto dietro le quinte tra Cybill Shepherd e Bruce Willis era tutt'altro che buono, tanto che l'attrice in passato l'aveva anche definito 'un idiota'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

