Cybersecurity l’Italia è d’oro | il team azzurro guidato da Lorenzo Leonardini di Unipi trionfa in Europa
Trionfo azzurro nella sicurezza informatica: il TeamItaly conquista la medaglia d’oro all’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025, la principale competizione europea di hacking etico organizzata dall’ENISA, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica.L’evento si è svolto a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
