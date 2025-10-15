Cybersecurity l’Italia è d’oro | il team azzurro guidato da Lorenzo Leonardini di Unipi trionfa in Europa

Trionfo azzurro nella sicurezza informatica: il TeamItaly conquista la medaglia d’oro all’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025, la principale competizione europea di hacking etico organizzata dall’ENISA, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica.L’evento si è svolto a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

