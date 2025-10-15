CyberSecDome sicurezza informatica | EIT Digital lancia il bando da 720mila euro
EIT Digital lancia la seconda tornata del bando pubblico per il progetto CyberSecDome, un investimento di 720.000 euro in nuove tecnologie di sicurezza informatica che combinano intelligenza artificiale, apprendimento automatico e realtà virtuale. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto Horizon Europe da 7 milioni di euro, coordinato da Maggioli SpA e guidato tecnicamente dall’Università Tecnica di Monaco, con contributi di 15 organizzazioni in 10 paesi. EIT Digital gestisce la progettazione e l’allocazione del budget dei bandi aperti nell’ambito del progetto, oltre a far parte del team di gestione dei bandi aperti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it