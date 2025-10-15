CX-5 la Mazda che evolve senza snaturarsi Più sostanza stesso spirito – FOTO
Non è facile la missione della nuova Mazda CX-5: la terza generazione del modello, fresca di presentazione, è chiamata a bissare il successo della serie precedente in un contesto di maggiore concorrenza in cui i "new comers", perlopiù cinesi, puntano forte su prodotti con un rapporto qualitàprezzo difficile da contrastare. Ecco perché la casa di Hiroshima si è rimboccata le maniche per risolvere la questione alla "Mazda maniera", come dicono i manager della filiale italiana del costruttore giapponese, scommettendo su tecnologia e accessibilità dei listini.
