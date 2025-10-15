Curve esaurite ed entusiasmo alle stelle | la Salernitana a Catania giocherà nella bolgia
A Catania preparano la sfida alla Salernitana come la gara-evento, quella da non steccare. La passione rossazzurra, già sfociata in estate nell'acquisto di 12.080 abbonamenti si è riversata anche nelle ricevitorie. In poche ore, dopo l'apertura della prevendita, sono state esaurite le due curve. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
