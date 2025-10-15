Currò | Camarda e Pio Esposito? Hanno caratteristiche diverse e possono diventare…

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto giornalista Enrico Currò, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto spendere alcune parole su Camarda del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

curr242 camarda e pio esposito hanno caratteristiche diverse e possono diventare8230

© Pianetamilan.it - Currò: “Camarda e Pio Esposito? Hanno caratteristiche diverse e possono diventare…”

Contenuti che potrebbero interessarti

curr242 camarda pio espositoPio Esposito o Camarda: chi sarà il numero nove del futuro? Le due strade per l’attacco italiano - Pio Esposito o Camarda: il futuro numero 9 dell’Italia: ecco le due strade da percorrere per l’attacco azzurro Negli ultimi giorni, complice l’exploit di Pio Esposito e di Francesco Camarda – protagon ... Segnala calcionews24.com

curr242 camarda pio espositoPio Esposito cresce bene anche in Nazionale ma è Camarda la vera eccezione: ecco perché - Il milanista, titolare a 17 anni al Lecce, in linea con quanto accade oltre confine. tuttosport.com scrive

Pio Esposito, i 6 no dell'Inter e il piano per blindarlo / Camarda show (con l'Italia Under 21) e il Milan... - Insomma, per l'Inter Pio Esposito non si tocca, ha un contratto fino al 2030 da un milione di euro ma il piano di Marotta e Ausilio è di blindarlo ulteriormente. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Curr242 Camarda Pio Esposito