Curiosità al via il Taekwondo gratuito per i minori di Matierno

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via, dal 16 ottobre, presso il "Centro Aggregativo di Matierno" (ex asilo di via Degli Etruschi), il laboratorio di Taekwondo a cura del Maestro Francesco Rocciola dell'ASD Scuola Taekwondo Salerno. Le lezioni per i minori si svolgeranno tutti i giovedì dalle 16:30 alle 17:30, e saranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

