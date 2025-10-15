Curiosità a Palinuro liberate quattro tartarughe Caretta Caretta

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro esemplari di tartaruga marina "Caretta Caretta", del peso di 50, 25, 20 e 18 chilogrammi, sono stati rilasciati oggi in mare nelle acque antistanti Capo Palinuro al termine di un percorso di cure e riabilitazione. L'operazione, ritenuta di carattere straordinario per il numero e la stazza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

