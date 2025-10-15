Cure palliative bocciate | Manca assistenza
Cure palliative “Cenerentola“ tra le borse di specializzazione degli atenei lombardi e, in generale, italiani. A lanciare l’allarme è la Società italiana per le cure palliative (Sicp), che evidenzia come su 165 posti in Italia ne sono stati assegnati solo 64. In Lombardia 2 posti coperti su 7 disponibili all’Università degli studi di Brescia, 7 su 12 all’Università degli studi di Milano, 3 su 6 a Milano-Bicocca, 0 su 4 all’Università degli studi di Pavia. Un problema che poi si riversa sulla carenza di personale, considerando che, anche se tutti i posti fossero stati riempiti, non sarebbero comunque bastati a coprire il turnover, visto che si stima che quasi un palliativista su due andrà in pensione nei prossimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
? Oggi, sabato 11 ottobre, è la Giornata Mondiale degli Hospice e delle Cure Palliative promossa da Worldwide Hospice Palliative Care Alliance. Il tema internazionale proposto per il 2025 è “Raggiungere la promessa: accesso universale alle Cure Palliat - facebook.com Vai su Facebook
Cure palliative: un diritto di tutti non solo dei malati terminali - X Vai su X
Cure palliative bocciate: "Manca assistenza" - Cure palliative “Cenerentola“ tra le borse di specializzazione degli atenei lombardi e, in generale, italiani. Si legge su ilgiorno.it
Cure Palliative. Ecco la mappa completa degli Hospice italiani - Realizzata dalla Federazione Cure Palliative per identificare il servizio più vicino, la mappa, correlata di indirizzi e recapiti, nasce con l’obiettivo di ... Si legge su quotidianosanita.it
Cure palliative, arrivano due nuovi hospice al Cardarelli e al San Gennaro - Canzanella (OsservatorioCure palliative): “Piccolo ma fondamentale passo verso il superamento del gap che ci separa dalle Regioni del Nord. Secondo quotidianosanita.it