Curcio | Prevenzione e ricostruzione serve un approccio unitario e tecnico

“La prevenzione in Italia deve ancora compiere un salto di qualità”, ha spiegato Fabrizio Curcio, commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. “Le scelte sul territorio devono basarsi su solide analisi tecniche, conoscenza e valutazione delle fragilità. Il dialogo con gli ingegneri è essenziale, ma la filiera della prevenzione e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Curcio: “Prevenzione e ricostruzione, serve un approccio unitario e tecnico”

