Cum Elis | Importante rivitalizzare risorse loro valore non deve spegnersi

Roma, 15 ott. (AdnkronosLabitalia) - “Le imprese rappresentate nel consorzio Elis sono state costruite da chi nei decenni l'ha portato avanti e ha sviluppato un valore che adesso non può spegnersi. Ora dobbiamo recuperare il valore di persone che altrimenti rischiano di avvicinarsi lentamente alla pensione senza più dare quel patrimonio di competenze e esperienze ai giovani che ne hanno bisogno. C'è un tema di inter-generazionalità e di trasmettere esperienza e competenza ai giovani che entrano in aziende e che saranno sempre meno". E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato di Elis, Pietro Cum, a margine della presentazione del progetto ‘GenerAzione Talento', il nuovo progetto che valorizza i lavoratori senior del Consorzio Elis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

