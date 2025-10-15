Cultura da Palazzo Gambacorti 80mila euro per le associazioni | via alle domande

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, destinato a fondazioni, associazioni, comitati, associazioni non riconosciute e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

